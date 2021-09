Toujours désireux de se renforcer dans le secteur offensif, le Paris Saint-Germain est aujourd’hui très intéressé par le profil de Victor Osimhen (22 ans).

Aujourd’hui au Napoli, il réalise un très bon début de championnat avec déjà près de 4 buts en 5 apparitions et grâce à son efficacité, le Napoli domine le championnat avec un sans faute. Selon les informations publiées par la « Gazzetta dello Sport », il figure sur la short-list du PSG pour renforcer son attaque, l’été prochain. Son profil plairait à Leonardo, dans l’optique de compenser le possible départ de Kylian Mbappé. Il suivrait donc de près ses prestations. Pour rappel, les Napolitains ont investi pas moins de 80 millions d’euros pour s’attacher ses services, il y a un peu plus d’un an. Son contrat court jusqu’en juin 2025, ce qui signifie que le joueur est loin d’être maître de sa situation et que son transfert impliquera une forte indemnité. Affaire à suivre…