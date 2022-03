Si la tendance est à un départ au Real Madrid, le Paris Saint-Germain reste confiant. Leonardo, directeur sportif du club, est persuadé que Kylian Mbappé poursuivra son aventure dans la capitale française.

Auteur d’une nouvelle saison stratosphérique avec 24 buts et 17 passes décisives en 34 rencontres disputées toutes compétitions confondues, Kylian Mbappé porte le Paris Saint-Germain vers les sommets. Des performances remarquables alors que son avenir reste plus flou que jamais. Tiraillé entre l’idée de rejoindre le Real Madrid ou de prolonger son aventure avec le PSG, la direction parisienne tente d’influencer son choix avec des offres démesurées. Une prolongation dorée que nie Leonardo, qui reste malgré tout confiant de pouvoir boucler ce dossier.

« Ce n’est pas vrai. On n’a pas transmis d’offre précise. Il y a un élément important : je pense que la dernière chose qu’on mettra sur ce contrat, ce sera le montant. On a envie de le mettre dans les meilleures conditions pour qu’il devienne le meilleur joueur possible. […] Kylian a une valeur tellement importante que je pense qu’il est tranquille par rapport à ça. C’est secondaire. Je pense que pour mettre le montant, ça prendra deux minutes à la fin. Maintenant, je pense que Kylian a vraiment une grande réflexion. Le ressenti qu’il y a eu samedi au stade c’est magnifique. Quelque chose se crée, pas seulement pour lui. Je ne suis pas là pour être mielleux mais d’autres clubs n’ont pas des ultras comme ça. Ça peut peser. […] Tant qu’il n’y a pas de signature, on va tout essayer, on va tout faire pour le garder. Je ne pense pas qu’il jugera sur le résultat contre le Real« , a indiqué Leonardo dans un entretien accordé à L’Equipe.