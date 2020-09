Juan Bernat souhaite prolonger rapidement son contrat avec le PSG. L’ancien du Bayern Munich envoie un message à son directeur sportif, Leonardo.

Sous contrat jusqu’en 2021, Juan Bernat (27 ans) veut prolonger avec le Paris Saint-Germain. Selon plusieurs médias, le latéral gauche demande un salaire trop élevé pour son nouveau contrat. Les négociations n’avancent donc pas avec son directeur sportif Leonardo. Ce dernier envisage un départ du joueur.

“Je joue beaucoup depuis deux ans et c’est ce que je voulais. Il me reste un an de contrat et je suis très heureux. J’aimerais rester de nombreuses années. Le club a un très grand projet et il continue de grandir”, a indiqué l’ancien joueur du Bayern Munich à Radio Marca.