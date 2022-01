Comme tous les ans le Paris Saint-Germain doit vendre de nombreux joueurs entre cet hiver et l’été prochain. Le club met six joueurs en vente dont Mauro Icardi.

Leonardo doit renflouer les caisses parisiennes. Lui qui s’est particulièrement illustré l’été dernier sur le marché des transferts mais au niveau des achats doit vendre cet hiver et l’été prochain. Selon les informations de l’Equipe, le PSG doit vendre pour au mois 100 millions d’euros d’ici la fin de saison pour « réduire le déficit important qui se profile ». Car selon le média français sur la saison 2021-2022, le club perdra 200 millions d’euros. Les dirigeants parisiens doivent alors trouver au minimum 100 millions d’euros et pour cela six joueurs de l’effectif sont sur le marché des transferts : Rafinha, Kurzawa, Rico, Draxler Diallo et Icardi. Ce sont des joueurs peu voire pas du tout utilisés cette saison leurs valeurs sont donc en baisse. Le buteur argentin est par exemple estimé à 28 millions d’euros par le site Transfermarkt alors qu’il a été acheté pour environ 50 millions d’euros par le PSG en 2020.