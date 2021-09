Etre l’un des meilleurs voire le meilleur joueur du monde est risqué. Sur un terrain, ses adversaires ne lui laissent aucun répit, Lionel Messi est constamment sous pression. Victime d’un tacle dangereux lors de la trêve internationale, contre le Venezuela, l’Argentin a fait peur au directeur sportif du PSG. A chaque action, Leonardo craint le pire.

Leonardo « J’ai peur même en Ligue 1. Je demande une vraie attention par rapport à ça. Je comprends, on est humain. La seule chose qu’on demande, c’est qu’on ne veut pas un traitement spécial, mais qu’il y ait une exécution des règles. On doit protéger. On doit protéger le beau jeu », a-t-il confié au micro de Canal+. »