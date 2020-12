Directeur sportif du PSG, Leonardo est revenu sur la rumeur Lionel Messi au Paris Saint-Germain. Il botte en touche et préfère se concentrer sur le sportif et non l’avenir de la star du FC Barcelone.

« Cela a été dit à un journaliste argentin, c’est normal. On doit faire preuve de respect. Quand on touche à notre joueur, on n’est pas content. On a du respect pour Messi et le Barça, ce n’est pas le moment de parler de ça. On doit être concentrés sur nos objectifs. On a l’effectif pour ça, on est compétitifs. » A expliqué le Brésilien juste avant le match à Montpellier ce samedi soir.

Une déclaration qui fait suite à l’interview de Neymar mercredi soir. La star du PSG avait précisé vouloir rejouer avec Lionel Messi le plus rapidement possible.