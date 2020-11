Le rappeur Naza a raconté une anecdote dans les colonnes de L’Equipe au sujet d’une rencontre avec l’émir du Qatar, le cheikh Tamim ben Hamad Al Thani, et propriétaire du club de la capitale, le Paris Saint-Germain.

« Juste après la Coupe du monde, les Bleus m’avaient invité à assister à France – Pays-Bas (2-1, le 9 septembre 2018). Après le match, dans un couloir du Stade de France, j’entends une voix qui me dit : « Super ta musique Naza ». C’était l’émir du Qatar (le cheikh Tamim ben Hamad Al Thani). Je ne l’ai pas reconnu sur le moment. J’ai compris qui il était quand j’ai vu la team autour de lui, avec des gardes du corps et Nasser (Al-Khelaïfi) », a indiqué l’artiste dans L’Equipe. Avant de poursuivre son histoire : « C’est fou ce moment. L’émir m’a expliqué qu’il adorait ce que je faisais et il m’a même donné son numéro de téléphone… Eh oui, j’ai le 06 de l’émir du Qatar. Peut-être qu’un jour j’irai dans son pays et j’enverrai un message à l’émir en mode : Eh ! je suis là, ça va ? ».

Avant de poursuivre sur sa passion pour le PSG : « Quand j’ai croisé l’émir, je lui ai dit sincèrement merci. Merci pour tout ce qu’il a fait pour le PSG. Parce que je supporte le club depuis longtemps, j’ai connu les années (Fabrice) Fiorèse et (José) Pierre-Fanfan (qui jouaient à Paris respectivement en 2002 -2004 et 2003-2005) et honnêtement, on ne veut plus revivre ça. Cet été, j’étais à fond derrière le PSG pendant le Final 8 et j’ai vécu la finale perdue (0-1, face au Bayern Munich) comme un drame. Il nous a juste manqué une meilleure finition, ça ne s’est pas joué à grand-chose… »