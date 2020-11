Thomas Tuchel a annoncé deux titularisations ce lundi en conférence de presse, avant le match face à Leipzig.

Troisième après trois journées de Ligue des Champions, le PSG est dans le dur. Alors qu’ils reçoivent le RB Leipzig ce mardi à 21 heures, les hommes de Thomas Tuchel doivent l’emporter. Et Paris doit composer avec l’absence de Presnel Kimpembe suspendu. En conférence de presse, aujourd’hui (lundi), le coach allemand a indiqué que Marquinhos débutera en défense centrale. L’autre Brésilien, Neymar, sera également titulaire.

« Neymar, on a besoin de lui. C’est nécessaire qu’il soit sur le terrain. Il a la qualité et l’expérience. Il n’est pas dans le meilleur état physiquement, mais il va commencer mardi. Il peut gérer physiquement et mentalement. J’espère que tout ne reposera pas sur lui, qu’on pourra l’aider et travailler pour lui », a expliqué Tuchel.

Contraint de gagner pour se donner un peu d’air, le PSG devrait passer à l’offensive. « On veut gagner, on doit gagner. Je veux qu’on ait plus de courage pour marquer que de peur de problèmes défensifs. Je veux que mes joueurs jouent avec courage. Pour ça, on doit trouver deux joueurs au milieu capable de tenir le milieu, ou alors jouer comme à Leipzig ou lors du Final 8, en 4-3-3. On va voir ce qui est disponible après l’entraînement. »

Compo probable du PSG :

Navas – Florenzi, Marquinhos, Diallo, Kurzawa – Di Maria, Danilo (ou Herrera), Paredes, Neymar – Kean, Mbappé