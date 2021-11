Après avoir battu le RB Leipzig au match aller (3-0), les jeunes du PSG se sont encore baladé face aux Allemands ce mercredi (4-1).

Les deux matchs nuls des deux premières journées (2-2 contre Bruges et 1-1 contre Manchester City) sont déjà loin et le Paris Saint-Germain se retrouve désormais leader de sa poule de Youth League à la différence de but. Face à une équipe très décevante de Leipzig, les jeunes Parisiens n’auront eu aucun mal à s’imposer grâce à un énorme Xavi Simons, auteur de trois passes décisives.

Après cette victoire flamboyante sur le score de 4 à 1, le PSG se retrouve en tête du groupe suite à la défaite 3-5 de Manchester City à Bruges.