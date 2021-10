Ancien joueur de l’Equipe de France, Frank Leboeuf a donné son avis sur les récentes déclarations de Neymar qui pense à mettre un terme à sa carrière après la Coupe du monde 2022.

C’est au micro de Téléfoot qu’il s’est exprimé et il comprend tout à fait la star du Paris Saint-Germain. Il se met à sa place. « Neymar, ça fait 12 ans qu’il est pro. Avant ça, pendant 10 ans on lui a promis le Graal. Ça fait 22 ans qu’il est sous pression, donc on peut comprendre qu’il veuille passer à autre chose » a-t-il expliqué à propos du joueur qui est sous contrat avec Paris jusqu’en 2025.