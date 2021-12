Séduit par le Messi d’hier soir, Raymond Domenech pense que cette victoire a été un déclic pour l’ancien Barcelonais.

Présent sur le plateau de L’Equipe du Soir hier, Raymond Domenech est revenu sur la démonstration du Paris Saint-Germain face à Bruges (4-1) en Ligue des champions et plus particulièrement sur le match de Lionel Messi. Auteur d’un doublé, le septuple Ballon d’Or a enfin fait rêver les supporters du Parc des Princes. Une prestation encourageante de la Pulga d’après l’ancien sélectionneur des Bleus.

« Le vrai Messi, ça ne veut plus rien dire. Il y avait un Messi d’une époque et il y a un Messi de maintenant. Moi, je trouve que par rapport à ses matches de championnat, il évolue. Il est plus en jambe, il court, il réussit les gestes techniques, il fait des passes et il marque. Le geste qu’il fait avec le contrôle en pleine course pour se l’emmener (sur l’action de son premier but, ndlr), il y a peut-être un mois, il aurait raté son contrôle ou il aurait donné le ballon pour s’en débarrasser. Là, il prend le risque de jouer et de frapper. Moi, je trouve qu’il est mieux que ce qu’il n’était (il y a quelques semaines). Pochettino a bien fait de dire que c’était un match déclic parce que là il a trouvé quelque chose : du lien et de la relation entre les joueurs. Et la question n’est pas de savoir ce qu’on attend de Messi, mais plutôt de se demander si aujourd’hui il a fait des progrès. Oui, il est mieux que ce qu’il était il y a quinze jours. »