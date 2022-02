Pour Stéphane Bitton, tous les feux sont au vert avant d’affronter le Real Madrid.

Dans sa chronique du jour le journaliste de France Bleu Paris Stéphane Bitton, a salué la performance de haute volée du PSG. À moins de deux semaines du choc de Ligue des champions face au Real Madrid, les hommes de Mauricio Pochettino se sont rassuré avec une victoire 5 à 1 sur la pelouse du LOSC. De quoi faire trembler les Merengues.

« Le PSG nous a surpris hier mais plutôt dans le bon sens cette fois-ci puisque les Parisiens ont été corrigés le champion de France en titre sur sa pelouse avec une démonstration d’efficacité. C’est une victoire qui fait du bien, qui arrive au bon moment. Un succès qui n’efface pas tout non plus à 8 jours du match face au Real Madrid. Attention, ne tombons pas dans une trop grande euphorie. Un festival offensif ? On peut le dire oui, mais reconnaissons quand même qu’ils ont été un peu voire beaucoup aider par le gardien de Lille. […] Des buteurs un peu particuliers puisque Danilo Pereira a marqué un doublé, Presnel Kimpembe un but. […] Messi ? Un but plein de réalisme, un tir sur la transversale, c’est quand même son septième tir qui s’écrase sur les montants adversaires. Le Ballon d’Or revient bien, revient au bon moment. Sûrement un bon signe pour le Paris Saint-Germain à quelques jours de la double confrontation face au Real. »