Forfait à Saint-Etienne et de nouveau absent face au Stade Brestois en Ligue 1 ce week-end avec le Paris Saint-Germain, Neymar se verrait bien revenir à la compétition dès mercredi face à l’OM dans le cadre du Trophée des Champions.

Toujours incertain pour ce match et ce Classico français, la star du PSG a plus que jamais à coeur de rejouer dès mercredi comme le précise la journaliste brésilienne Isabela Pagliari. Souvent très bien informée sur le numéro 10 du PSG, elle donne plus de détails sur « Europe 1 ».

« Neymar se trouve encore en convalescence, il essaie de récupérer au plus vite pour jouer face à l’OM. C’est un match super important parce qu’il a un passif, notamment avec Alvaro Gonzalez et toutes les polémiques. C’est le genre de match que Neymar aime jouer. C’est un classique, un match chaud. Il continue de travailler avec des soins deux fois par jour. Il espère s’entraîner avec l’équipe et dans le pire des cas, il pourrait être sur le banc. Mais il n’y aura pas la moindre prise de risque, car le match le plus important pour le club c’est contre le FC Barcelone au mois de février ». Pour rappel, le Trophée des Champions entre Paris et Marseille est prévu ce mercredi à partir de 21 heures sur la pelouse du Stade Bollaert-Delelis de Lens.