Nouvelle prolongation au Paris Saint-Germain. C’est Alexandre Letellier qui a signé un nouveau bail avec le club de la capitale jusqu’en 2022.

Bonne nouvelle pour le Parisien qui signe une année de plus dans la capitale comme l’a officialisé ce mercredi soir le vice-champion de France. Une prolongation d’un an pour l’ancien portier d’Angers qui s’est montré fier sur le site officiel du club : « je suis très content de prolonger et surtout de continuer l’aventure avec ce club et mes coéquipiers. Je suis heureux et fier. » La saison dernière, il était le gardien numéro 3 derrière Keylor Navas et Sergio Rico.