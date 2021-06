Les retrouvailles se précisent entre Serge Aurier et Mauricio Pochettino, alors que l’Ivoirien a confirmé son départ de Tottenham.

Alors que son contrat avec Tottenham se termine en 2022, Serge Aurier a bien l’intention de quitter les Spurs cet été. Dans un entretien accordé à L’Equipe ce lundi, l’international ivoirien explique même qu’il aimerait revenir au Paris Saint-Germain. « Je suis arrivé à la fin d’un cycle et il est temps d’aller voir ailleurs. Je n’ai jamais caché mon envie de revenir un jour au PSG. C’est mon club de cœur, celui que je supporte, je me sens libre d’en parler. Mais je ne veux pas que les gens pensent que je fais un appel du pied et je ne ferme la porte à personne. Mais si le club fait une offre cet été, c’est sûr que le PSG fera partie de mes premiers choix », a confié le défenseur, qui entretient une relation privilégiée avec le président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi. « On n’a jamais cessé de se parler, de s’envoyer des petits messages. C’est quelqu’un qui a toujours montré de l’affection pour moi quand j’étais au PSG. »

Pour s’offrir de nouveau ses services cet été, le club de la capitale devra débourser 15 millions d’euros. Une option crédible, dans la mesure où le PSG cherche une recrue au poste de latéral droit pour pallier le départ d’Alessandro Florenzi.