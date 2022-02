Intitulé « The Perfect Chaos », le documentaire sur Neymar a été diffusé sur Netflix. Dans ce dernier, le Brésilien a fait un aveux sur son intention de quitter le PSG pour retourner au Barça en 2019.

« J’avais pris la décision de quitter le PSG. Mais ce n’était pas à cause d’un supporter ou du club. C’est parce que je sentais que je serais mieux ailleurs. Je n’ai jamais rien eu contre les supporters du PSG, ni contre le club lui-même. Ça n’a jamais été ça, au contraire. Je suis très reconnaissant, nous sommes du même côté et nous défendons le même maillot. Je suis là pour vous aider », a expliqué Neymar.

Malgré ce désir d’aller voir ailleurs, le Brésilien est resté « pro ». « Même si je ne voulais pas continuer, je devais m’entraîner et me préparer. Parce que si je joue mal, tout le monde m’en voudra. Si nous perdons, je suis le premier responsable. Je connais le fardeau et la responsabilité que j’ai », a-t-il expliqué.