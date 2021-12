Pour Emmanuel Petit il n’y a pas de secret, le PSG finira par progresser avec des joueurs de ce calibre dans son effectif.

Impressionné par la première mi-temps du Paris Saint-Germain hier soir en Ligue des champions face à Bruges (4-1), Emmanuel Petit juge cette rencontre comme un « déclic » favorable aux hommes de Mauricio Pochettino. Dans un entretien accordé au Parisien ce mercredi, l’ancien milieu de terrain des Bleus dévoile la recette magique au succès du PSG : la patience.

« Beaucoup de choses peuvent changer mais en même temps… Moi aussi j’ai été critique avec le PSG ces derniers temps. Mais je sais que dans le football c’est très difficile de construire des projets. Or réussir à faire jouer des joueurs que tu n’as pas choisis, ça prend du temps […] Si je suis optimiste pour Paris ? Je ne vais pas m’emballer non plus. Et tout cas le PSG est leader en Ligue 1 avec un matelas très confortable. Donc ça va lui permettre aussi d’être dans la gestion. C’est un luxe que peu d’équipes peuvent avoir dans en Europe. Et puis je reste persuadé que quand on est des bons joueurs de football on ne peut pas éternellement ne pas progresser. À un moment donné il va se passera des trucs. Et ça passe par des matchs comme celui-là. »