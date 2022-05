Alors qu’il était en fin de contrat cet été avec le Real Madrid, Isco a annoncé son départ de la Maison-Blanche. Ancien cadre, le milieu offensif a peu à peu perdu en importance et quitte le club en laissant un goût d’inachevé. Ce dernier a dit au revoir aux supporters sur Instagram et n’a pas oublié de tacler un certain Kylian Mbappé…

« Je me souviens d’avoir dit à mon arrivée : « Putain, Madrid n’a pas gagné la Ligue des champions depuis de nombreuses années et j’ai le sentiment que ça va venir. » La dixième est arrivée et tout ce qui vient après appartient à l’histoire. Neuf ans plus tard, mon séjour dans le club qui m’a permis de réaliser tous les rêves que j’avais quand j’étais enfant est terminé . » A rédigé l’Espagnol avant d’envoyer un tacle à Mbappé.

« Vous ne pouvez et ne devez pas dire non au Real Madrid, même s’il y a toujours des exceptions ? »

