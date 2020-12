Légende, icone du football mondial, le Brésilien Pelé suit toujours de près les performances des joueurs et notamment ceux du PSG. Fan de Neymar, il est aussi en admiration devant ce que réalise Kylian Mbappé.

« Kylian, tu es incroyable et je t’admire beaucoup. En plus d’être un garçon avec un grand cœur, à seulement 21 ans tu as déjà marqué 100 buts ! Félicitations et un jouer je veux te voir arriver à 1000 buts ! » a lâché l’ancienne gloire du football sur Facebook. Un message qui devrait faire plaisir au jeune champion du monde.