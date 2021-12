Aux dernières nouvelles, la star du PSG pourrait retrouver les pelouses de Ligue 1 d’ici environ six semaines.

Présent dans les tribunes du Parc des Princes hier soir pour assister à la démonstration du Paris Saint-Germain face à Bruges (4-1), le Brésilien Nenê a fait un bref passage au micro de RMC Sport. Il en a notamment profité pour donner des nouvelles rassurantes de son compatriote Neymar, touché à la cheville il y a deux semaines contre l’AS Saint-Étienne (3-1).

« Il est calme, bien sûr il n’est pas heureux, c’est un moment difficile, il a encore très mal à la cheville. Mais j’essaye de le soutenir, d’être avec lui, de lui dire de rester positif, que ça va passer. Il va revenir dans environ un mois et demi. Il fait tout pour revenir le plus vite possible. Je suis là pour l’aider, pour tout ce dont il a besoin. Le soutenir, jouer ensemble, passer des bons moments, le faire rigoler un peu. Pour qu’il soit concentré pour revenir plus fort. »