En cas de départ de Thomas Tuchel la saison prochaine, Mauricio Pochettino aurait toujours une longueur d’avance sur ses concurrents pour devenir le nouveau coach du Paris Saint-Germain.

Malgré l’excellent résultat du PSG hier soir, qui est allé s’imposer 3-1 sur la pelouse de Manchester United en Ligue des Champions, l’avenir de Thomas Tuchel semble toujours menacé. A moins d’un énorme retournement de situation et d’un fin de saison stratosphérique des Parisiens, le contrat de l’entraîneur allemand – qui expire en juin 2021 – ne devrait pas être renouvelé. Plusieurs noms circulent déjà pour reprendre les rênes de l’équipe l’an prochain.

D’après le journaliste français Julien Laurens, l’ancien joueur du club, Mauricio Pochettino, serait toujours le premier choix des dirigeants du PSG : « La pression sur Thomas Tuchel est grande. Son contrat expire en juin et il sait qu’il n’obtiendra pas de prolongation, ou que c’est très, très improbable à l’heure actuelle. Pochettino a été très intelligent dans sa manière d’attendre. Il aurait pu retourner sur un banc rapidement, mais il a attendu. Il voulait vraiment avoir le bon projet et le bon club. Le Real Madrid serait intéressant pour lui, nous savons combien il est proche de Florentino Perez. Mais il a de très bons liens avec le PSG, il a été leur joueur, leur capitaine, et il aime Paris comme ville et comme club de football. Cela pourrait être très intéressant, je pense que c’est un club très attractif pour tout manager. Je pense que Manchester United est toujours dans son esprit, même si Ole Gunnar Solksajer dure plus longtemps que prévu, mais il (Pochettino) reste certainement en haut de leur liste ».