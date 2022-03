Annoncé dans le viseur du PSG pour remplacer Leonardo, Fabio Paratici n’a aucunement l’intention de quitter Tottenham.

Le Paris Saint-Germain devra attendre pour faire sa « révolution » en interne après la douloureuse élimination contre le Real Madrid (1-0, 1-3) en huitième de finale de la Ligue des champions. Comme le rapporte la Cadena SER ce lundi, le PSG va se passer des services de Leonardo et cherche déjà un nouveau directeur sportif. La priorité du club à ce poste était Fabio Paratici, mais les dirigeants qataris vont devoir faire une croix sur l’Italien.

D’après les informations de The Athletic, le PSG le surveille depuis plusieurs mois et aurait pris contact avec lui à plusieurs reprises – la dernière fois l’été dernier. Toutefois, c’est Tottenham qui a fini par s’attacher les services de Paratici, sous contrat avec les Spurs jusqu’à fin 2022 au moins. L’ancien footballeur de 49 ans serait très heureux de l’actuel projet du club du nord de Londres car il est en contact direct avec le président Daniel Levy et l’entraîneur Antonio Conte lorsqu’il s’agit de prendre des décisions importantes. Pour cette raison, son engagement envers le club anglais est total, comme l’explique The Athletic dans son édition du jour.

Contrairement à ce qui a été spéculé ces derniers jours dans la presse britannique, le club de Nasser Al-Khelfaïfi n’a eu aucun contact avec Paratici ces dernières semaines et le PSG sonde désormais d’autres candidats au poste de directeur sportif.