D’après les informations de Fabrizio Romano, le PSG continuera de faire des offres de prolongations à Mbappé jusqu’en juin prochain.

Sous contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu’en juin 2022, Kylian Mbappé a confirmé l’été dernier son intention de rejoindre le Real Madrid. Un souhait que les dirigeants Parisiens ne semblent pas encore décidés à exaucer. Et pour cause, le Français leur a coûté la coquette somme de 180 millions d’euros en 2017 et ne leur rapporterait pas le moindre centime en cas de départ en fin de contrat l’été prochain. Interrogé sur ce dossier, le célèbre journaliste Fabrizio Romano a fait le point sur le dossier chaud de 2022.

« La situation de Mbappé ? Le Real Madrid est silencieux car il sait que le PSG est vraiment furieux contre eux ! Lorsque Karim Benzema, le board du Real, l’entourage du club ont parlé de Mbappé… Ça a été un problème car maintenant le PSG est furieux ! Il n’y a pas de nouveauté dans ce dossier, le club madrilène est toujours sur le coup, comme toujours. Mais le PSG va se battre jusqu’au dernier jour pour conserver le joueur… On verra… »