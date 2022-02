Désormais sous les couleurs du Paris Saint-Germain, Neymar a longtemps fait le bonheur du FC Barcelone. Une carrière qui aurait pu avoir un tout autre scénario si le Brésilien n’avait pas recalé le Real Madrid.

Recrue la plus chère de l’histoire après avoir été enrôlé par le Paris Saint-Germain pour 222 millions d’euros, Neymar est l’une des icônes du football. Un sport qu’il aura marqué de son empreinte par son talent mais aussi par sa personnalité. Une carrière qui aurait pourtant pu être toute autre alors que le Brésilien, qui a désormais trente ans, aurait pu rejoindre le Real Madrid.

« Quand j’avais 10 ans, le Real Madrid m’a invité à faire un essai. J’étais ravi, j’étais tellement heureux, je regardais leurs entraînements. C’était à l’époque des Galacticos. J’ai regardé un match et je pense que tous les buts ont été marqués par des Brésiliens. Je pense que deux par Ronaldo, un par Robinho et un coup franc de Julio Baptista et un autre par Roberto Carlos. Après le match, j’ai eu une photo avec eux tous. J’étais aux anges. Je suis resté là-bas une semaine, pour l’essai. Cela a duré quatre ou cinq jours. Le cinquième jour, ils voulaient m’emmener à un championnat qui se déroulait à Barcelone, la MIC Cup, mais j’ai abandonné. J’avais vraiment le mal du pays et je voulais rentrer chez moi. Tout était pratiquement prêt pour que je joue au Real Madrid, mais je suis rentré« , a confié Neymar lors de son passage dans le podcast, Fenomenos.

Un premier passage en Europe qui l’aura particulièrement marqué d’autant plus qu’il se rappelle y avoir rencontré de futurs coéquipiers : « C’est drôle parce que j’ai rencontré Pablo Sarabia en jouant au PSG et il était là aussi au Real Madrid à l’époque. Il se souvient de tout, que j’étais là pour quelques jours et que je suis parti. »