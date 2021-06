Pisté depuis bien longtemps par le Real Madrid, Kylian Mbappé sera bien un joueur du PSG la saison prochaine.

Un temps annoncé dans le viseur du Real Madrid, Kylian Mbappé devrait finalement rester au Paris Saint-Germain la saison prochaine à en croire la presse espagnole. Invité au micro de la Cadena SER ce lundi, le journaliste Jesús Gallego explique que le Real Madrid n’a pas les armes pour lutter avec le club francilien. « Le Real Madrid ne va signer personne cet été, ils espéraient seulement recruter Kylian Mbappé et ils ont vu que c’était impossible. Ce qui inquiète le plus Madrid, c’est que l’offre que le PSG va faire à la famille Mbappé sera inatteignable. Personne ne peut dire ‘non’ à cette offre. L’un des clubs les plus riche du monde va faire tout son possible pour qu’il y reste encore longtemps. »

Reste à savoir si Kylian Mbappé acceptera cette offre de prolongation XXL que prépare Leonardo. D’après certains rapports, le Français touchera entre 25 et 30 millions d’euros de salaire annuel. La dernière chance du Real Madrid serait de négocier avec le joueur et son entourage en vue d’un transfert gratuit l’été prochain. Encore sous contrat avec le PSG jusqu’en 2022, Mbappé serait en effet libre de rejoindre l’Espagne s’il refuse de prolonger en France. Affaire à suivre…P