Après s’être montré très agressif sur le dossier, le Real Madrid pourrait calmer le jeu autour du cas Mbappé.

Le quotidien AS assure que la Maison Blanche a décidé de ne plus s’exprimer sur une possible arrivée de l’attaquant du PSG Kylian Mbappé. Une manière sans de calmer le jeu, et surtout de calmer Leonardo qui avait piqué une grosse colère dans la presse.

D’après le média espagnol, le Real Madrid ne veut pas non plus ajouter trop de pression sur les épaules de Mbappé. Les Merengues auraient donc demandé à Carlo Ancelotti et à Benzema de mesurer leurs propos…