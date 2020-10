Le Qatar est-il prêt à arrêter son financement intensif du PSG ? Le journaliste Romain Molina estime que QSI souhaite voir le club s’auto-financer dans les prochaines années et ainsi éviter les injections de billets lors des mercatos.

“Le Qatar ne veut plus financer le PSG ! Ils pourraient toujours s’arranger avec des contrats de sponsoring venus du Qatar, ce qui est justifiable d’un point de vue touristique par exemple. Mais non, ils ne veulent plus sortir d’argent pour le PSG, car ils ont d’autres priorités. QSI veut que le club soit auto-suffisant”, a indiqué le journaliste Romain Molina sur Youtube.

Avant de poursuivre son analyse sur la situation au PSG : “Sauf que dans le même temps, le PSG doit assumer les contrats colossaux de Neymar et de Mbappé. Donc à ce niveau-là, ça pèse dans les finances. Il ne faut pas s’étonner du dernier mercato. Surtout qu’il n’y a pas de ventes… Les mecs partent libres… Les joueurs en fin de contrat sont en position de force, car ils savent que le PSG ne peut plus se permettre de perdre des joueurs gratuitement, donc ils en profitent. Les dossiers Draxler et Bernat seront à suivre, car il y a de l’argent en jeu.”