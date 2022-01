Comme Daniel Riolo, Vincent Moscato annonce l’arrivée de Zidane au PSG… et la prolongation de contrat de Mbappé.

Après l’annonce fracassante de Daniel Riolo, qui affirmait ce jeudi au micro de RMC que Zinedine Zidane serait le prochain entraîneur du Paris Saint-Germain en juin, c’est au tour de son collègue Vincent Moscato d’en remettre une couche ce vendredi. Toujours à l’antenne de RMC, il assure que Zidane et Mbappé seront au PSG la saison prochaine.

« Je vous ai annoncés que Zidane allait au PSG et que Mbappé allait rester. C’est ce qu’il va se passer. Les Qataris ne sont pas logiques et ils ont l’oseille. Le foot a changé depuis l’arrivée des Qataris. Avec eux, rien n’est normal. Neymar et Messi, ce n’est pas normal. Quand ils veulent quelque chose le PSG, ils l’ont. Ils veulent garder Mbappé ? Ils vont le garder. Ils veulent Zidane ? Ils vont l’avoir. C’est réglé et tu ne peux pas lutter. »