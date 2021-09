D’après la presse espagnole, le Real Madrid aurait pu recruter Kylian Mbappé cet été à condition de céder Vinicius Jr. au PSG.

Bien décidé à s’offrir Kylian Mbappé cet été, le Real Madrid a aligné jusqu’à 200 millions d’euros pour convaincre le Paris Saint-Germain de lâcher son champion du monde 2018. Une offre finalement rejetée par le PSG, qui compte maintenant tout faire pour convaincre Mbappé, dont le contrat se termine fin juin 2022, de signer un nouveau bail. Mais d’après les informations de la presse espagnole, les Merengues auraient pu s’offrir le Français dès cet été, à condition d’inclure l’un de ses attaquants dans la balance.

En effet, le média OK Diario révèle cette semaine que le PSG tente depuis plusieurs mois de recruter Vinicius Jr. Lors du dernier mercato, les dirigeants du club parisien ont même proposé un échange entre le prodige brésilien et Kylian Mbappé. Seul hic, Florentino Pérez compte sur ‘Vini’ et n’a jamais voulu s’en séparer. Le président du Real Madrid aurait même remballé Leonardo au téléphone en lui affirmant sèchement : « Vinicius n’est pas à vendre ! »