Abdou Diallo veut se montrer patient avec sa situation au PSG.

Recruté pour 32 millions d’euros en 2019, le défenseur central Abdou Diallo n’arrive pas à s’imposer dans l’effectif du PSG. Le joueur essaye de se montrer patient. « Je reviens de blessure. Je ne peux pas claquer des doigts et devenir titulaire du jour au lendemain. C’est normal, je l’accepte. Mais à côté de ça, je travaille dur à l’entraînement, je prouve tous les jours que l’entraîneur peut me faire confiance, et peut compter sur moi », a indiqué le Parisien sur Europe 1.

Avant de poursuivre son explication : « Tout joueur aimerait être un incontestable, même si dans le football, ce mot n’a pas de sens car en un mois, en un match, tout peut changer. Incontestable, on ne l’est jamais, c’est une remise en question permanente ».