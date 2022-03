Pour Habib Beye, le problème du PSG ne vient pas de Messi, Neymar ou encore Mauricio Pochettino.

Sur le plateau du Canal Football Club cette semaine, Habib Beye a donné son avis au sujet de la situation actuelle du Paris Saint-Germain. Après la nouvelle remontada concédée face au Real Madrid (1-0, 1-3) en Ligue des champions, l’ancien défenseur de l’OM estime que c’est l’heure du grand ménage en interne.

« A chaque fois, on dit qu’il faut changer tel joueur, tel entraîneur. On a changé Emery, il est parti à Villarreal gagner la Ligue Europa. On a changé Tuchel, il est parti gagner la Ligue des champions avec Chelsea. On a viré Thiago Silva, il l’a gagné avec Chelsea. On a été cherché Sergio Ramos, donc on peut toujours parler des joueurs mais la réalité, c’est qu’à un moment donné, il y a une institution et que cette institution, elle vacille à chaque fois qu’elle fait face à ces grands événements en Ligue des champions. Il y a des constats à tirer sur l’institution, sur ce que représente le PSG aujourd’hui. Ce n’est pas normal que vous ayez votre joyau, Kylian Mbappé, qui va partir libre du club. C’est quelque chose d’incohérent. Quand on voit le club et son fonctionnement, à l’image de Leonardo, dont on a dit qu’il était dans son rôle de directeur sportif après son match à Nantes, de dire ‘ce qu’on a vécu à Nantes, on va le vivre puissance 20 contre le Real sur l’arbitrage, sur la pression d’un match de Ligue des champions’… On est toujours complaisant, et le club est complaisant avec ses stars quand elles vivent des frustrations. Le PSG, les joueurs, ne savent pas vivre dans la frustration. Ce qu’ils vivent face au Real, c’est une frustration, par rapport à une éventuelle faute sur Donnarumma. Ils n’arrivent pas à réagir, parce qu’on est toujours dans ce rôle-là, de complaisance qui fait que le PSG n’a pas le rebond nécessaire. »