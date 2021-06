Frustré par le transfert de Georginio Wijnaldum au PSG, Joan Laporta a passé ses nerfs sur le club français dans une interview accordée à la presse espagnole.

Tout proche de s’offrir Georginio Wijnaldum cet été, le FC Barcelone a finalement été doublé sur le fil par le Paris Saint-Germain, qui a proposé un salaire bien plus alléchant à l’ancien milieu de terrain de Liverpool. De quoi agacer le président du Barça Joan Laporta, qui n’a pas hésité à dire ses quatre vérités dans les colonnes de La Vanguardia.

« Un joueur nous a échappé la semaine dernière. Il y a des clubs-États qui peuvent avoir n’importe quel joueur. Il leur suffit de le vouloir. (…) C’est une question qu’il faudra analyser. Nous nous étions arrêtés sur un joueur, nous avons travaillé pour qu’il vienne, et arrive un club qui paye le double et qui le prend. Le joueur, surtout par rapport à son âge (30 ans), regarde plus le salaire que le fait d’être dans un club qui peut gagner », a lancé le patron du Barça, avant de faire le point sur la situation financière des Blaugrana. « Elle est pire que ce à quoi je m’attendais, et je m’attendais déjà à ce qu’elle soit compliquée. Nous essayons de restructurer tout l’effectif. Nous y avons trouvé de grandes différences de salaires dans un marché où la seule chose qu’on pourra faire sera des échanges de joueurs. »