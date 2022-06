Pour Anelka, Mbappé ne doit surtout pas faire l’erreur de trop parler en dehors des terrains. Il doit se focaliser impérativement sur le football.

Invité dans l’émission ‘Rothen s’enflamme’ hier soir au micro de RMC, Nicolas Anelka a profité de son passage pour adresser un message à Kylian Mbappé. L’ancien attaquant de l’équipe de France conseille en effet à la star du PSG de faire attention à sa communication en dehors des terrains.

« Moi, j’ai eu des problèmes, car je ne parlais pas. Kylian doit faire attention à tout ce qu’il va dire, encore plus qu’avant. Il doit rester concentré sur le terrain. Et il l’a bien fait jusqu’à maintenant. Qu’il ne commence pas à parler de tout et de rien, sinon ça va attirer encore plus la lumière sur lui, et il y a toujours des gens qui cherchent la petite bête. Aujourd’hui, tu peux utiliser les réseaux sociaux à tout moment, à mon époque, ça n’existait pas. Tant qu’il fait le boulot sur le terrain, ça ira. Il a sa personnalité, s’il parle d’autres choses, il se fera attaquer. Sur le terrain, les gens ont moins la possibilité de l’attaquer. Là, il doit refaire une grande saison sur le terrain, et personne ne pourra parler. »