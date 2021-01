En fin de contrat en juin dans la capitale espagnole, l’avenir de Sergio Ramos est incertain et celui-ci est loin d’avoir trouvé un deal avec le Real Madrid pour prolonger l’aventure. En parallèle, le défenseur central a lâché une bombe mardi en expliquant à son président qu’il avait été approché par le PSG, qui rêverait d’enrôler l’Espagnol tout comme un certain Lionel Messi. Suite à cette déclaration choc, RMC Sport a tenu à rétablir la vérité sur cette rumeur.

Est-ce que le mercato d’hiver nous prépare un séisme avec les arrivées de Sergio Ramos et de Lionel Messi dans la capitale ? Pas d’enflammade, la fameuse phrase prononcée par Sergio Ramos est à prendre avec pincettes selon RMC Sport. La chaîne française a calmé les ardeurs de tout le monde en assurant qu’aucune discussion n’a eu lieu entre l’Espagnol et le Paris Saint-Germain. En bon diplomate, le président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi, passera à l’action sur le cas Ramos en informant au préalable son homologue Florentino Perez, et uniquement à partir du moment où l’Espagnol sera officiellement libre, détaché entièrement du Real Madrid. Oui d’accord mais qui faut-il réellement croire dans cette histoire ?

Manchester City, également sur le coup, pourrait-il tirer son épingle du jeu ? Le suspense reste entier mais ce scénario a peu de chances de se produire car malgré les tensions en interne relayées par la presse espagnole, une prolongation de Ramos au Real reste plus qu’envisageable.