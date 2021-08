Le Paris Saint-Germain accueille le RC Strasbourg ce samedi soir à partir de 21 heures pour le compte de la deuxième journée de Ligue 1. C’est l’heure de faire un point médical avant la rencontre.

Touché par le Covid-19 il y a quelques jours, Idrissa Gueye a fait son retour à l’entraînement cette semaine mais semble trop juste pour disputer la moindre minute. Recrue du PSG durant l’intersaison, Sergio Ramos est également absent et il est aujourd’hui en phase de reprise. Colin Dagba (phase de reprise), Alexandre Letellier (soins) Juan Bernat (reprise à l’entraînement collectif) et Teddy Alloh (reprise) sont les autres joueurs indisponible face à Strasbourg. Arrivé cette semaine au club, Lionel Messi ne sera pas non plus de la partie, même si les fans pourront assister à sa présentation avant le match.