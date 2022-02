La tension monte à Madrid alors que le PSG serait de plus en plus confiant concernant l’avenir de Kylian Mbappé.

Étincelant hier soir, le Paris Saint-Germain a fait le plein de confiance avec un carton (5-1) sur la pelouse du champion de France, Lille. Auteur d’un but somptueux, Kylian Mbappé a profité de son passage au micro d’Amazon Prime Vidéo après la rencontre pour évoquer son avenir. « Ma décision ? Non, non elle n’est pas prise. je pense que le fait de jouer contre le Real Madrid ça change beaucoup de choses. Même si je suis libre de faire ce que je veux à l’heure actuelle, je ne veux pas aller parler avec l’adversaire ou faire ce genre de choses. Je suis concentré à gagner contre le Real Madrid et à faire la différence, et après on verra ce qui se passera. »

Des mots forts, qui viennent également rassurer les dirigeants parisiens en interne à en croire les informations de RMC Sport. Car si le PSG « ne s’est pas montré surpris par les déclarations de son joueur ce lundi », il y voit déjà un appel du pied de l’attaquant français. D’après les informations de nos confrères, les dirigeants qataris « estiment se donner les moyens pour convaincre Kylian Mbappé de prolonger son contrat ». Les discussions seraient toujours en cours avec Mbappé et son entourage. Et pour le faire céder, le club promet notamment « le projet sportif le plus ambitieux » avec peut-être Zinedine Zidane dans la balance. Affaire à suivre…