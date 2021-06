Hier soir, le Paris Saint-Germain a remporté la D1 féminine mettant ainsi fin à l’hégémonie de l’Olympique Lyonnais. Un titre important pour le club et accompagné de félicitations du président Nasser Al-Khelaïfi.

« Je suis très fier de mes joueuses. Elles ont fait une magnifique saison. C’est un trophée de plus pour nous cette saison. On attendait de remporter ce championnat depuis très longtemps, c’est un sentiment vraiment très spécial. On va travailler pour le recrutement. On a un budget pour signer des joueurs, c’est normal. On va travailler, on va avoir un mercato chaud cette saison. » A-t-il indiqué en fin de rencontre au micro de « Canal+. » Paris a battu Dijon 2 buts à 0 à domicile et termine juste devant l’OL avec un point d’avance.