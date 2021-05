Président du Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaïfi rend un bel hommage à Leonardo, le directeur sportif du club de la capitale.

Si le PSG n’a pas été sacré champion de France cette saison, le président qatari ne désespère pas et apporte son soutien et sa confiance au groupe parisien et ses dirigeants. « Je remercie les joueurs et l’entraîneur, mais aussi quelqu’un dont on ne parle pas trop, c’est Leonardo. Il a fait un très très bon travail ces dernières années. Et l’année prochaine, on va mieux réussir. » A-t-il annoncé en zone-mixte après le match et la victoire à Brest ce dimanche soir.