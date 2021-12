Mercredi soir, le Paris Saint-Germain a été tenu en échec, 1-1, par le FC Lorient, en étant une nouvelle fois décevant lors de la 19e journée de Ligue 1. A l’issue de la rencontre, Mauricio Pochettino a estimé que ce point est mérité tant son équipe aurait a man que d’efficacité.

Premier avec 13 points de plus que l’OGC Nice son dauphin à l’issue de la 19e journée de Ligue 1, qualifié en huitième de finale de la Ligue des Champions, au niveau des résultats, le Paris Saint-Germain réalise une excellente première partie de saison mais au niveau du contenu proposé c’est autre chose. En effet, les hommes de Mauricio Pochettino sont extrêmement décevant d’un point de vue collectif.

Mercredi soir, le Paris Saint-Germain a été accroché, 1-1, par Lorient, 19e de Ligue 1 au terme d’un match où il aurait pu s’imposer mais aussi s’incliner si les bretons étaient un peu plus juste techniquement sur certains contres mais l’entraineur parisien, Mauricio Pochettino estime que le match nul est mérité: « Non, ce n’est pas un miracle. On a travaillé, on a tenté, on a eu le ballon… Et c’est ce que le match demandait. Ils ont attendu qu’on fasse des erreurs pour contrer, et ils ont réussi à marquer comme ça, sans oublier leurs autres occasions. Avec un joueur de moins en seconde période (suite à l’exclusion de Sergio Ramos à la 84e, ndlr), on a quand même réussi à revenir. On avait aussi eu des occasions avant ça, et en première période également. Si on les marque, ça change le match… »

Le Paris Saint-Germain qui reprendra l’entrainement le 1er Janvier pour préparer le déplacement à Vannes en 32e de finale de la Coupe de France avant un déplacement sur la pelouse de l’Olympique Lyonnais pour le compte de la 20e journée de Ligue 1 aura un mois pour préparer le huitième de finale de Ligue des Champions contre le Real Madrid.