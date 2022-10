Alors qu’il l’avait amené au LOSC pour 0€, Luis Campos serait prêt à réitérer la même opération en faveur du Paris Saint-Germain. L’AC Milan peut trembler.

Depuis son départ du LOSC pour 30 millions d’euros, Rafael Leao a passé un immense cap en Italie. Sous les couleurs de l’AC Milan, le Portugais a pris une toute autre stature en devenant l’un des joueurs les plus courtisés du continent. Parti sur une nouvelle saison d’anthologie avec 4 buts et 8 passes décisives en 13 rencontres disputées toutes compétitions confondues, l’ailier de 23 ans attise l’intérêt des plus grands dont celui du Paris Saint-Germain.

D’après les informations publiées par Calcio Mercato, le Paris Saint-Germain tenterait de réaliser le même coup qu’avec Gianluigi Donnarumma. Si Rafael Leao se montre très attaché au à l’AC Milan, ses exigences seraient bien trop élevées pour les finances de l’écurie lombarde. Les négociations patinent et pourraient sourire aux dirigeants parisiens. Lancé sur le dossier, Luis Campos tente de la jouer fine pour l’enrôler pour 0€ à l’issue de son contrat, soit en juin 2024.