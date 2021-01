Une page se tourne au PSG. Thomas Tuchel s’en va, Pochettino arrive. Une surprise ? Pas vraiment, a expliqué Thiago Silva au micro de RMC.

Au PSG, Thomas Tuchel n’est plus. Viré à la surprise générale en milieu de saison, le coach allemand a été remplacé par Mauricio Pochettino. Questionné sur ce sujet en marge de la défaite de Chelsea contre Manchester City en Premier League (1-3), le Brésilien a expliqué que ce n’était pas une grande surprise. Alors qu’on aurait pu s’attendre à ce que l’ancien défenseur de la capitale défende plus clairement Tuchel, il est finalement loin d’être dans son camp.

« C’est difficile, mais c’était prévisible qu’il allait se passer ça. Pas maintenant mais en étant à l’intérieur, on savait qu’il y avait des situations qu’il fallait changer. À mon avis, Leonardo a pris la situation en main, il a fait son choix. On ne sait pas si c’était bien, cela ne l’était pas du tout pour Tuchel et son staff, surtout après le match. Ce changement n’était pas prévu à ce moment. Mauricio Pochettino a fait un bon travail avec Tottenham, je pense qu’il vient très motivé, 20 ans après avoir joué au PSG. Il connait un peu le club. Bien sûr que cela a beaucoup changé mais il connaît beaucoup le foot, il va travailler avec des joueurs de très haut niveau. Mais je suis toujours un supporter du PSG. »