Aujourd’hui au Milan AC en Italie, le buteur suédois Zlatan Ibrahimovic a même tenté de revenir dans son ancien club au Paris Saint-Germain.

Selon les informations du « Parisien », l’international scandinave s’est rapproché de ses anciens dirigeants, via son agent Mino Raiola, il y a quelques semaines. Il aurait contacté la direction parisienne afin de leur parler d’un éventuel retour au Paris Saint-Germain. Le club de Ligue 1 aurait finalement dit non et Zlatan a ensuite pris la décision de signer une prolongation de contrat avec son club du Milan AC. En quatre saisons, il était parvenu à marquer 156 buts en 180 matchs, toutes compétitions confondues. Et il avait également délivré 54 passes décisives. Lors du dernier exercice, Zlatan Ibrahimovic a inscrit 17 buts en 27 apparitions sous le maillot du club lombard. Il a notamment trouvé le chemin des filets à 15 reprises en 19 rencontres de Serie A. Le PSG n’a pour l’instant pas recruté d’attaquant, cet été. Les exigences d’Everton pour laisser partir Moise Kean l’auraient notamment refroidi.