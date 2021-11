Prêté cet été avec option d’achat de 40 millions d’euros par le Sporting Portugal au Paris Saint-Germain, Nuno Mendes réalise des débuts positifs sous le maillot parisien. Le jeune latéral portugais a même confié une petite anecdote sur son passé.

S’il est aujourd’hui dans la capitale français, il a failli ne jamais signer au Sporting et donc au Paris Saint-Germain. Aujourd’hui âgé de 19 ans, il a livré une anecdote et explique comment il a été recruté à l’époque par le club champion du Portugal en titre. Dans « Onze Mondial, » il évoque une période de sa vie où il était suivi par des recruteurs. Alors âgé de huit ans, il joue au Despertar SC, il est repéré par le Sporting : « Un jour, je sors de l’école. Je suis une personne méfiante, tu vois, et je me rends compte que quelqu’un me suit. Je cours jusqu’à la maison. Ensuite, il frappe à la porte, et moi, je suis de l’autre côté avec un couteau à la main. Je pensais qu’on allait nous cambrioler. J’ouvre la porte et il me dit : Calme-toi, je suis un recruteur du Sporting ! Du coup, j’ai rangé le couteau. » Voilà un garçon qui ne se laisse pas faire…