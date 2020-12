Avis à tous les supporters du Paris Saint-Germain. Kylian Mbappé a annoncé qu’il ferait gagner deux places pour un match du PSG dans sa loge personnelle suivie d’une rencontre avec lui à l’occasion du Téléthon 2020.

Une édition de l’événement caritatif qui aura lieu les 4 et 5 décembre prochains dans des conditions très particulières. En raison de la pandémie de Covid-19, les bénévoles ne pourront pas se mobiliser sur le terrain comme les années précédentes. De ce fait, la directrice de la collecte et de la mobilisation du Téléthon, Nolwen Le Floch, compte sur la mobilisation d’un maximum de personnalités. Et le buteur de l’équipe de France n’aura pas attendu bien longtemps avant de donner sa réponse. « Mbappé et son entourage, explique Nolwenn Le Floch, m’ont tout de suite proposé d’offrir deux places pour un match du PSG dans sa loge personnelle suivie d’une rencontre après le match ».

Ce n’est pas le seul sportif à faire un geste pour la bonne cause. L’équipe de France de football va notamment proposer un maillot des Bleus dédicacé par tous les joueurs. Même idée du côté de Tony Parker, qui fera gagner un maillot des San Antonio Spurs parmi les donateurs. Enfin, les organisateurs du Tour de France proposent eux aussi un maillot jaune officiel de l’épreuve.