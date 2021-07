Ce jeudi, le Paris Saint-Germain va officialiser sa troisième recrue. Après Georginio Wijnaldum et Achraf Hakimi, le club de la capitale va s’attacher les services de Sergio Ramos.

Quelques heures après avoir passé la visite médicale avec succès, le défenseur central espagnol de 35 ans va devenir un joueur du PSG dans la journée. Tout est bon et il e manque plus que l’officialisation du vice champion de France. Ramos devrait s’engager pour deux saisons avec Paris et ainsi pouvoir apporter son expérience à l’équipe, toujours en quête de remporter la Ligue des champions. Il sera la troisième recrue de l’été avant une quatrième qui devrait être Gianluigi Donnarumma.