Boudé et régulièrement laissé sur le banc par Antonio Conte du côté de l’Inter Milan, Christian Eriksen a des envies d’ailleurs. Le PSG serait sur le dossier et alors que dans le même temps Mauricio Pochettino a pris ses quartiers dans la capitale, le timing serait parfait pour enrôler le Danois qui connaît très bien le technicien argentin, puisqu’il a été sous sa houlette à Tottenham.

Très mesuré dans ses propos lors de sa toute première conférence de presse dans la capitale, le désormais nouvel entraîneur du PSG, Mauricio Pochettino, est resté volontairement très mystérieux sur ses ambitions et ses intentions. Malgré tout, l’Argentin a lâché une petite phrase très intéressante : « N’importe quel grand joueur du monde est le bienvenu au PSG ».

S’il n’en a pas dit davantage pour autant, la presse européenne a dévoilé quelques pistes intéressantes. Selon le Daily Mail, l’ex-coach de Tottenham aurait dans un coin de sa tête un de ses anciens poulains, un certain Christian Eriksen. Un dossier plus qu’envisageable, que ce soit sur le plan financier ou sportif. Peu épanoui dans son club de l’Inter Milan où il n’a pas réussi véritablement à s’acclimater, ce n’est plus un secret, le Danois a des envies d’ailleurs. Et les dirigeants italiens lui ont ouvert la porte pour un potentiel départ. Une information que Pochettino a bien entendu retenu. Mais la tâche ne sera pas aisée. En effet, comme le rapporte La Gazzetta dello Sport, les Nerazzurri ne feront pas de cadeaux cet hiver.

Ainsi, on apprend qu’en cas de départ en prêt, scénario plausible au vu de son contrat jusqu’en juin 2024, les Milanais ne prendront pas la moindre partie du salaire du Scandinave en charge, par souci d’économie. Un obstacle qui ne devrait pas freiner les intentions des dirigeants du PSG. Il faudra suivre de très près les prochaines semaines.