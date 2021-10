Vendredi soir Thierry Henry a commenté le match de Ligue 1 entre le Paris Saint-Germain et Angers. Le consultant a même livré son analyse sur Georginio Wijnaldum qui a des difficultés depuis son arrivée en France.

« Ce n’est pas un mauvais joueur, mais il a besoin de structure et il n’y en a pas encore au PSG. Saul Niguez connaît ça à l’heure actuelle à Chelsea. Je me rappelle de Fabinho qui avait eu du mal à s’adapter à la structure de Klopp à Liverpool. Ça lui a pris six mois, a mis en avant la légende d’Arsenal. S’adapter à quelque chose qui n’est pas encore structuré n’est pas facile quand vous êtes habitué à jouer dans une équipe structurée comme, en l’occurrence, l’équipe des Pays-Bas ou de Liverpool. Il est en train de souffrir avec ça. » A confié l’ancien Barcelonais au micro « d’Amazon Prime. »