Pour rebondir après un Euro calamiteux, Kylian Mbappé devrait prendre exemple sur l’immense star du tennis mondial, Rafael Nadal.

Pointé du doigt après son Euro 2020 décevant et l’élimination précoce de l’équipe de France, en huitième de finale contre la Suisse (3-3, 5-4 t.a.b), Kylian Mbappé a reçu le soutien et les conseils de Riyad Mahrez. La star de Manchester City, interrogé sur la chaine YouTube OuiHustle, estime que le buteur du PSG doit prendre exemple sur Rafael Nadal, immense champion des temps modernes.

« Le football, c’est une remise en question perpétuelle. On l’a vu avec Mbappé. Il a gagné le Mondial il y a trois ans. Là, il a raté le pénalty. Tout le monde lui est tombé dessus. Tout ce que tu as fait hier, ils s’en foutent, c’est le passé. Tu dois regarder devant. Quand tu gagnes, l’année prochaine il faut revenir et essayer de gagner encore. C’est la bonne mentalité. Et ceux qui l’ont réussissent beaucoup. C’est comme Nadal. Une fois, il en était à 11 Roland-Garros de gagnés. Et il était en train de perdre dans ce tournoi. Il raconte qu’il entendait une voix dans sa tête qui lui disait ‘c’est bon Rafa, tu en as déjà gagné 11’. Et bien lui, non, il continue, il va chercher, même blessé. Il pousse et il gagne. Et c’est ça les vrais champions. Quand tu gagnes, faut que tu regagnes sinon on dira qu’on est fini. Il faut te surpasser tout le temps. »