C’est fait ! Thomas Tuchel n’est plus l’entraîneur du Paris Saint-Germain. Le club a officialisé son départ ce matin-même.

« Je voudrais remercier Thomas Tuchel et son staff pour tout ce qu’ils ont apporté au Club. Thomas a mis beaucoup d’énergie et de passion dans son travail, et nous nous souviendrons bien entendu des bons moments partagés ensemble. Je lui souhaite le meilleur pour son avenir. » A souligné Nasser Al-Khelaïfi, le Président du Paris Saint-Germain. Voici le communiqué officiel, alors que le nom du futur entraîneur du PSG devrait rapidement être annoncé. Mauricio Pochettino va lui succéder.

Voici le communiqué :