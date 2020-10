Le Collectif Ultras Paris (CUP) a désigné son nouveau président après le départ de Romain Mabille. Désormais, c’est Nicolas Boffredo qui sera à la tête du Collectif.

Alors que Romain Mabille est parti à la surprise générale, déclarant qu’il y avait beaucoup de choses “qu’il ne partageait plus au sein du CUP et du PSG”, le Collectif vient d’élire son nouveau président. Il s’agira désormais de Nicolas Boffredo, élu à l’unanimité. “L’ensemble du Bureau et des membres du CUP tient à remercier Romain pour l’ensemble de ses réalisations, son investissement sans limite et la passion qu’il y a mis toujours dans l’intérêt de l’ensemble des supporters du PSG. La culture ultra a retrouvé le Parc des Princes, le dialogue a été renoué avec le club et une convention avec celui-ci a été signée, des tarifs plus populaires ont été négociés et le maillot Hechter est revenu. Charge à lui (Nicolas Boffredo) de poursuivre ce travail et de consolider l’unité entre tous les groupes qui composent le CUP” a déclaré le Collectif Ultra Paris via un communiqué.